Im Oktober 2012 wurde Lauren Wasser (31) morgens mit dem Gefühl wach, erkältet zu sein. Nach unzähligen Arztbesuchen wurde bei ihr schließlich das Toxic-Shock-Syndrom, auch TSS genannt, diagnostiziert – eine Krankheit, die tödlich enden kann und die bei dem Model zu zwei Amputationen führte: Nacheinander verlor die damals 24-Jährige beide Beine. Mittlerweile ist sie aber trotz dieses schweren Schicksalsschlags auf die Laufstege zurückgekehrt und betreibt Aufklärungsarbeit zum Thema TSS.

Bei dem TS-Syndrom werden während der Menstruation plötzlich blutdrucksenkende Giftstoffe ausgeschüttet. Dies kann zu Organversagen führen und tritt besonders bei Frauen auf, die Tampons benutzen. In einem Interview mit Hypebae erklärte die Amerikanerin, dafür sorgen zu wollen, dass die mit den Hygieneprodukten verbundenen Risiken stärker ins Bewusstsein rücken. "Es ist so wichtig, die Menschen auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die Tampons bergen", sagte sie und fügte hinzu: "In den Werbespots wird immer noch nicht davor gewarnt, dass das Produkt töten oder verletzen kann."

Außerdem gestand das Model: "Ich dachte, ich würde nie wieder geliebt werden." Nachdem Lauren vor sieben Jahren ihre Beine verlor, plagten sie Suizidgedanken. Durch die Unterstützung von Familie und Freunden habe sie es aus dem schwarzen Loch aber wieder heraus geschafft. Als Model erhielt sie unter anderem Aufträge von Adidas und lief für Rihannas (31) "Savage X Fenty"-Show auf der New York Fashion Week. Aktuell trainiert die Blondine für den New York Marathon.

Instagram / theimpossiblemuse Lauren Wasser, 2012

Instagram / theimpossiblemuse Lauren Wasser, Oktober 2019

Ilya S. Savenok / Freier Fotograf / Getty Images Lauren Wasser, September 2019

