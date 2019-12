Zu Weihnachten kann man sich schon mal etwas Hochprozentiges gönnen – das ist auch bei der Royal Family nicht anders. Zu den alljährlichen Feierlichkeiten von Queen Elizabeth II. (93), Prinz Philip (98) & Co. gehört nämlich auch der ein oder andere Drink. Eine Doku gab nun darüber Auskunft, was bei der Royal Family überhaupt in die Gläser kommt – und auch, wer dafür verantwortlich ist.

Die Dokumentation Sandringham: The Queen at Christmas gab vor Kurzem einen Einblick in die royalen Feiergewohnheiten – und verrät: Prinz Philip gibt zu Weihnachten den Barkeeper der Familie. Die enge Familie kommt am Weihnachtsabend im Anwesen in Sandringham um 19.30 Uhr zu einem Umtrunk zusammen. Philip selbst ist dann für die Cocktails verantwortlich. Dabei ist der Prinz, genau wie die meisten anderen Familienmitglieder, kein großer Trinker. Dennoch seien seine Cocktails "sehr stark" – und zwar so sehr, dass sie die meisten Gäste umhauen würden, zitiert Daily Mail die Royal-Expertin Ingrid Seward.

Ingrid verrät außerdem, was die Queen zu Weihnachten gerne trinkt: Martini. Andere Familienmitglieder würden hingegen Champagner bevorzugen. Auch über die royalen Feiergewohnheiten weiß sie Bescheid: "Natürlich geht niemand vor der Queen zu Bett, und als Prinzessin Margaret am Leben war, ging keiner vor ihr. Das hieß, dass es immer bis zwei oder drei Uhr morgens dauerte."

Ben Stansall / AFP / Getty Images Die royale Familie 2015 auf dem Balkon des Buckingham Palasts

Instagram / hrhthedukeofyork Der Buckingham-Palast zur Weihnachtszeit 2018

Getty Images / Chris Jackson Britische Königsfamilie beim Kirchgang, Weihnachten 2017

