Schlaflose Nächte für Denise Kappès (29) und Sohnemann Ben-Matteo! Seit September 2018 ist die einstige Bachelor-Kandidatin überglückliche Mutter. Mittlerweile hat sich das Reality-TV-Sternchen zu einer richtigen Mama-Bloggerin gemausert, die täglich von ihrem Alltag berichtet. Dabei teilt Denise mit ihren Fans auch ganz offen die weniger schönen Momente. So auch jetzt: Mama und Sohn stecken gerade in einer besonders anstrengenden Phase – Ben bekommt seine Backenzähne!

In ihrer Instagram-Story wünschte die YouTuberin ihren Followern nun einen "Guten Morgen". Bei Denise und ihrem Spross war der Morgen dagegen alles andere als gut, wie sie total verschlafen berichtete: "Unsere Nacht war nicht so toll, Ben hat ganz schlecht geschlafen und war, glaub ich, dreimal die Nacht wach. Er hat ganz doll geweint, weil er gerade seine Backenzähne bekommt." Momentan liege er deshalb sehr oft weinend auf dem Boden und fasse sich an den Mund.

"Er bekommt gleichzeitig oben zwei Backenzähne. Die habe ich schon rausblitzen sehen, der Arme!", erklärte Denise weiter. Um ihrem Sohnemann diese schmerzhafte Phase ein wenig zu erleichtern, hatte die Löwen-Mama aber einen Plan: Ganz viele Kuscheleinheiten!

Instagram / denise_kappes Denise Kappès, Dezember 2019

Instagram / denise_kappes Denise Kappès Sohn Ben

Instagram / denise_kappes Denise Kappès mit Söhnchen Ben-Matteo

