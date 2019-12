Angelina Hegers (27) Familie hatte den richtigen Riecher! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin offenbarte am vergangenen Wochenende, dass sie zusammen mit ihrem Partner Sebastian Pannek (33) ihr erstes Kind erwartet. Mit diesen erfreulichen Neuigkeiten hielten sie sich anfänglich zurück, doch nach und nach lassen die beiden Influencer immer mehr Details ans Licht kommen. So auch diese Anekdote: Die Zwillingskinder von Angelinas Schwester wussten vor ihr von ihren anderen Umständen.

In ihrer Instagram-Story musste die 27-Jährige eine schaurig-schöne Geschichte erzählen: "Die Zwillinge meiner Schwester haben im Kindergarten erzählt: 'Tanti hat ein Baby im Bauch.'" Darüber konnte die Brünette allerdings nur lachen. Sie selbst wusste damals nämlich noch nicht, dass sie bereits schwanger war. "Aber es war wirklich schon so. Wir haben es ja sehr früh erfahren, aber so früh konnte man es gar nicht wissen. Und die Kinder haben es in der Kita erzählt und die haben auch nicht aufgehört, das zu sagen, und die lagen richtig", berichtete Angelina ganz erstaunt.

Doch nicht nur ihre Angehörigen hatte eine gewisse Vorahnung. Auch ihre Schwiegermutter in spe war sich sicher, bald ein Enkelkind zu bekommen. "Im Nachhinein sagte sie: 'Ich habe das gespürt. Deine Brüste waren viel größer als sonst'", erinnerte sich Angelina an die Aussage von Sebastians Mama nach der Schwangerverkündung zurück.

Chris Emil Janßen/ActionPress Sebastian Pannek und Angelina Heger auf der Berlin Fashion Week 2019

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek mit den Geschenkboxen für ihre Familien

