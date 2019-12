Sebastian Pannek (33) und Angelina Heger (27) können ihr Glück kaum fassen! Der Rosenverteiler von 2017 und die ehemalige Bachelor-Kandidatin überraschten ihre Follower mit einer Ankündigung: Das Paar erwartet sein erstes Kind. Sie selbst wissen von dieser Nachricht schon etwas länger, wie sie ebenfalls offenbarten. An die Öffentlichkeit gingen sie damit aber erst etwas später. Doch wie erfuhren ihre Angehörigen von ihrem Baby-Glück?

In ihrer Instagram-Story berichtete die 27-Jährige nun von den Familientreffen unter anderem Umständen. Zuerst trafen sie ihre Mutter, dann seine Eltern und dann ihre Geschwister jeweils zu einem Raclette-Abend und brachten Geschenkboxen mit: "Wir haben Bodys besorgt. 'Hallo Oma, ich bin auf dem Weg', stand da drauf. Die haben wir in eine ganz süße Box gepackt, mit einem Ultraschallfoto und einem Schnuller." Besonders ihre Schwiegermutter in spe hatte den Braten allerdings gerochen. "Im Nachhinein sagte sie: 'Ich habe das gespürt. Deine Brüste waren viel größer als sonst'", verriet die Brünette ihren Followern lachend.

Ihrer eigenen Mama spielte Angelina aber einen kleinen Streich: Über die Baby-Utensilien legte sie einen Schal. "Sie meinte dann: 'Den wollte ich schon immer haben', und wir nur so: 'Hm, schau mal weiter.' Und dann ging es einfach nur los. Sie hat geheult, geheult und geheult vor Freude", erinnerte sich die Berlinerin zurück.

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / angelinaheger Die Buddys für Angelina und Sebastians Familie

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek im Dezember

