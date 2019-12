US-Rapper Juice Wrld (21) verstarb überraschend nach einem schweren Krampfanfall am Flughafen von Chicago. Kurz darauf gab es Gerüchte, der Künstler könnte an einem Drogencocktail verstorben sein. Nun bricht Carmella Wallace, die Mutter des 21-Jährigen, ihr Schweigen und wendet sich an die Öffentlichkeit. In einem Interview spricht sie über den Kampf ihres Sohnes gegen den Missbrauch von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Der "Lucid Dreams"-Interpret versuchte, anderen zu helfen, ihre Drogensucht zu besiegen.

In einem exklusiven Statement bei TMZ erklärt Carmella: "Wir haben Jarad von ganzem Herzen geliebt und können nicht glauben, dass unsere Zeit mit ihm zu Ende ist." Er habe sich sehr oft mit seiner Musik an die Fans gewendet, da er selbst mit der Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten kämpfte. Er wollte Drogen nicht verherrlichen, sondern all jenen, die sich alleine zu schwach fühlten, helfen. Seine Mutter fuhr fort: "Wir hoffen, dass seine Texte anderen helfen werden, ihre Schlachten zu gewinnen." Carmella bedankte sich bei Juices Fans, Freunden und Familie für ihre Unterstützung in dieser unglaublich schweren Zeit.

Das Ausnahmetalent starb unmittelbar nach einem Privatflug von Los Angeles nach Chicago am vergangenen Sonntag. Laut TMZ hat der Rapper bei der Landung mehrere Percocet-Tabletten geschluckt, als er erfuhr, dass Bundesagenten das Flugzeug durchsuchen wollten. Das FBI fand nach dem tragischen Vorfall circa 35 Kilo Marihuana im Flugzeug, Codein-Hustensaft und drei Handfeuerwaffen. Was den Anfall auslöste, ist bislang nicht bekannt.

JA/Everett Collection / Actionpress Juice Wrld, Mai 2019

JPA/AFF-USA.com / MEGA Juice Wrld, November 2019

Backgrid / Actionpress Juice Wrld, Dezember 2019

