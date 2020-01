Nun ist klar, woran Juice Wrld (✝21) gestorben ist! Der Rapper hatte Anfang Dezember 2019 am Flughafen in Chicago nach der Landung einen Krampfanfall erlitten. Notärzte hatten um sein Leben gekämpft – doch ohne Erfolg. Nach ersten Vermutungen hätte ein Drogencocktail der Grund für seinen Tod gewesen sein können – laut seiner Ex-Freundin hatte der Künstler zu Lebzeiten illegale Substanzen zu sich genommen. Nun wurde dieser erste Verdacht von den Behörden bestätigt.

Wie TMZ am Mittwoch bekannt gab, war Juice Wrld laut eines Gerichtsmediziners an einer Überdosis aus Oxycodon und Kodein gestorben. Laut Zeugen am Flughafen könnte er vor seinem Anfall die tödliche Menge an Tabletten geschluckt haben, um sie vor dem FBI zu verstecken. Die Beamten hatten nach der Landung auf ihn gewartet, weil der Pilot des Flugzeugs gemeldet hatte, dass sich Waffen an Bord befänden.

Rund zwei Wochen nach seinem plötzlichen Tod wurde Juice Wrld in Illinois im Kreise seiner Familie und Freunden beigesetzt. Wie TMZ berichtet hatte, hatte seine Mutter Carmella Wallace eine emotionale Rede gehalten. "Deine Liebe war rein und unschuldig und dein Herz war echt", waren unter anderem ihre liebevollen Worte gewesen.

Splash Juice Wrld, Juli 2019

Getty Images Juice Wrld 2018 in New York

ZUMAPRESS.com / MEGA Juice Wrld, Dezember 2019

