Ist ein Drogencocktail die Ursache? Am vergangenen Sonntag starb US-Rapper Juice Wrld (21) nach seiner Landung in Chicago überraschend, nachdem er plötzlich einen Krampfanfall erlitten hatte. Nach dem tragischen Vorfall übernahm das FBI die Ermittlungen und durchsuchte dabei auch den Privatjet des Musikers. Was dort gefunden wurde, wirft ein neues Licht auf den tragischen Tod: Der 21-Jährige soll vor seinem Anfall Tabletten unbekannter Art geschluckt haben.

Laut TMZ erzählte die Flugzeugcrew den Polizisten, der "Lucid Dreams"-Interpret habe vor dem Vorfall mehrere Pillen eingenommen. Ein Angestellter des Musikers sagte aus, dass der Amerikaner zudem Probleme mit dem Medikament Percocet hatte. Percocet ist eine Mischung des Schmerzmittels Paracetamol und des Opioids Oxycodon, die in den USA in Form von Tabletten verfügbar ist. Doch auch andere Substanzen kommen ins Spiel: Das FBI durchsuchte das Gepäck von Juice Wrld und seiner Crew und fand dabei über 30 Kilo Marihuana! Nach Aussagen der amerikanischen Strafverfolgungsbehörden wurde außerdem eine Flasche Codein-Hustensaft gefunden.

Und noch mehr: Die Ermittler sollen laut Insidern auch drei Waffen im Flugzeug konfisziert haben. Die Todesursache von Jarad Anthony Higgins, wie Juice Wrld mit bürgerlichem Namen hieß, ist bislang noch nicht bekannt. Laut TMZ ist eine Autopsie des Verstorbenen für Montag angesetzt.

Instagram / juicewrld999 Juice Wrld, März 2019

Getty Images Juice Wrld im September 2018

Getty Images Juice Wrld im Oktober 2018



