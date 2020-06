Jetzt bekommen die Fans des viel zu früh verstorbenen Rappers Juice Wrld (✝21) noch mal einen neuen Song auf die Ohren! Anfang Dezember wurde der gerade mal 21-jährige Musiker völlig überraschend aus dem Leben gerissen: Er hatte nach einer Überdosis aus Oxycodon und Kodein einen Krampfanfall am Flughafen in Chicago erlitten und verstarb kurze Zeit später. Zuvor hatte Juice noch mit dem Nachwuchskünstler The Kid Leroi einen Song aufgenommen: Gerade ist "Go" erschienen – im zugehörigen Video blickt der 16-Jährige mit herzzerreißenden Szenen auf die Zeit mit seinem Mentor zurück!

In der Nacht auf Freitag ist "Go" erschienen, den The Kid Leroi mit Juice Wrld aufgenommen hat. Im Musikvideo auf YouTube werden Sequenzen gezeigt, die den Teenie mit seinem Idol bei der Aufnahme-Session zeigen. Es sind bisher unveröffentlichte Clips des Künstlers, in denen er erklärt: Sein Part im melancholischen Rap-Song ist damals sein Geburtstagsgeschenk an Charlton Howard, wie The Kid Leroi eigentlich heißt.

In einem emotionalen Instagram-Post blickt der Teenie zum Release auf die Zeit mit seinem Idol zurück. Auch wenn Juices Tod schon mehr als sechs Monate zurückliegt, fühle es sich für ihn immer noch falsch an. "Schon bevor ich dich kennenlernen durfte, warst du mein Lieblingskünstler. Ich denke jeden Tag daran, wie cool es war, dass ich meinem Idol so nah wie ein Familienmitglied stehen durfte", richtete sich Charlton an den Rapper. Er sei so dankbar für alles, was Juice ihm während ihrer gemeinsamen Zeit beigebracht und gezeigt habe. "Ich durfte von einer lebenden Legende lernen. Jetzt wo unser Song raus ist, möchte ich nur sagen, wie sehr ich mir wünschen würde, dass du jetzt hier wärst und den Scheiß mit mir genießen könntest", schloss er ab.

Anzeige

Instagram / thekidlaroi The Kid Laroi und Juice Wrld im August 2019

Anzeige

Sony Music Juice Wrld und The Kid Laroi im Privatjet

Anzeige

Instagram / thekidlaroi The Kid Laroi, Rapper



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de