Juice Wrlds (21) Ex-Freundin bringt nun ein wenig Licht ins Dunkel! Am vergangenen Sonntag machten plötzlich tragische Nachrichten die Runde: Nach einer Landung am Flughafen in Chicago hatte der Rapper einen Krampfanfall erlitten – und starb trotz Bemühungen der Notärzte später im Krankenhaus. Schon kurz danach kam die Vermutung auf, der Künstler könnte an einem Drogencocktail verstorben sein. Jetzt erhärtet eine frühere Partnerin diesen Verdacht!

Alexia Smith hatte Juice Wrld, der mit bürgerlichem Namen Jarad Higgins heißt, 2018 gedatet, wie sie Daily Mail erklärt. In dieser Zeit hätte die 21-Jährige miterlebt, wie er in seiner "drogenlastigen Welt" illegalen Substanzen verfallen sei: "Jemand vom Plattenlabel hatte ihm am dritten Tag seines Besuchs Morphin und Kokain angeboten." Irgendwann habe der Musiker bis zu drei starke Schmerztabletten am Tag eingenommen, die er mit Hustensaft vermischte. Doch Alexia sei sich sicher, dass ihr Ex vor seinem Tod von seiner Sucht habe loskommen wollen: "Er wollte nichts mehr nehmen. Das ist das Schlimmste daran", meint sie.

Doch nicht nur Drogen seien eine Schwierigkeit in seinem Alltag gewesen, Juice Wrld habe auch unter Depressionen gelitten. "Selbst wenn er allen Grund hatte, glücklich zu sein, war er es nicht. Da gab es auf jeden Fall auch ein psychisches Problem", schildert Alexia.

MediaPunch Juice Wrld 2019 in Las Vegas

Instagram / juicewrld999 Juice Wrld, US-Rapper

ZUMA Wire / Zuma Press Juice Wrld, US-Rapper

