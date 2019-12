Was für rührende Worte an Juice Wrlds (21) Fans! Am 8. Dezember erlitt der Rapper nach seiner Landung am Flughafen von Chicago einen Krampfanfall und starb kurz darauf im Krankenhaus – mit gerade einmal 21 Jahren. Die genaue Todesursache ist noch bisher noch nicht bekannt. Am Freitag erwies die Familie dem Musiker die letzte Ehre – und nun richtet Juices Freundin ein paar letzte, emotionale Worte an seine Anhänger!

Auf dem Rolling Loud Festival in Los Angeles wurde Jarad Anthony Higgins, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen hieß, am Sonntag Tribut gezollt. Dabei sorgte ein Moment für besonders viel Gänsehaut: Jarads Freundin Ally Lotti, die sich bislang eher aus der Öffentlichkeit heraushielt, betrat die Bühne mit folgender Botschaft an das Publikum: "Ich wollte nur hierher kommen und alle wissen lassen, dass Jarad jeden einzelnen Menschen, dem er auf dieser Erde je geholfen hat, liebte", begann sie ihre Rede unter Tränen und fügte hinzu: "Er wollte, dass jeder von euch weiß, dass ihr die negativen Dinge in eurem Leben in positive Situationen ändern solltet. Das würde er euch jedes Mal sagen, wenn er euch sieht."

Die 50.000 Besucher des Festivals reagierten auf Allys emotionale Worte, indem sie ihren Namen im Chor riefen. Auch die anderen Künstler, die auf dem Festival auftraten – darunter G Herbo und Ski Mask – erinnerten an den viel zu früh verstorbenen Songwriter.

ActionPress Ally Lotti beim Rolling Loud Festival in Los Angeles

ActionPress Juice Wrld bei den Billboard Music Awards 2019 in Las Vegas

Getty Images Juice Wrld bei den MTV Video Music Awards 2018 in New York

