Juice Wrlds (21) Fans hatten vor seinem Tod einen bizarren Trend gesetzt! Der US-Rapper war am vergangenen Sonntag plötzlich verstorben. Nach seiner Landung am Flughafen Chicago hatte der Künstler einen Krampfanfall erlitten. Trotz Bemühungen der Notärzte starb er später im Krankenhaus. Der gruselige Zufall: Seine Fans hatten in den Wochen vor dem tragischen Ereignis zu einem seiner Songs solche Anfälle vorgetäuscht!

Auf der Lip-Sync-App TikTok hatten User unter dem Hashtag "LucidDreamsChallenge" Clips hochgeladen, in denen sie zu Juice Wrlds gleichnamigen Song performen. Dabei wird in den meisten Uploads nicht nur getanzt – sondern es werden auch Krampfanfälle vorgetäuscht. "Es ist schrecklich anzuschauen, wenn du herausfindest, dass Juice Wrld tatsächlich an einem Anfall gestorben ist", lautet ein Kommentar auf YouTube.

Was den Krampfanfall ausgelöst hat, der schließlich zum Tod des 21-Jährigen führte, ist bisher noch nicht geklärt. Berichten der Vollzugsbehörde zufolge, die TMZ vorliegen, sollen dabei Drogen eine Rolle gespielt haben. Aus Angst vor den Sicherheitsbeamten am Flughafen soll der "Bandit"-Interpret unzählige Pillen geschluckt haben, um diese vor der Durchsuchung zu verstecken.

Getty Images Juice Wrld 2019 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Juice Wrld, US-Rapper

Anzeige

Instagram / juicewrld999 Juice Wrld, US-Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de