Hat ihn die Angst, erwischt zu werden, das Leben gekostet? Der US-Rapper Juice Wrld (21) erlitt am vergangenen Sonntag in seinem Privatjet ganz unerwartet einen tödlichen Krampfanfall. Er wurde zwar sofort von Notärzten behandelt und ins Krankenhaus gefahren, überlebt hat er jedoch trotzdem nicht. Jetzt kommen immer mehr pikante Details über seine Todesumstände ans Licht. So soll der Musiker einen tödlichen Pillen-Cocktail zu sich genommen haben – direkt nach der Landung!

Interne Quellen aus der Vollzugsbehörde äußerten gegenüber TMZ, dass der Pilot des Flugzeugs den Sicherheitsbeamten am Boden während des Fluges von Waffen an Bord berichtet hatte. Daraufhin warteten Beamte des FBI's am Flughafen auf den Künstler und seine Crew. Der 21-Jährige soll anschließend aus Angst vor den Bundessicherheitsbeamten und der Durchsuchung unzählige Pillen geschluckt haben, um diese vor ihnen zu verstecken – darunter auch das Schmerzmittel Percocet, das zum Teil aus Opioiden besteht und in hohen Dosen tödlich ist. Insider vermuten nun, dass eine Überdosis seine tödlichen Krampfanfälle ausgelöst hatte.

Die Sicherheitsbeamten durchsuchten das Flugzeug und die Passagiere nach der Landung – und fanden dabei drei Waffen sowie über 30 Kilo Marihuana. Währenddessen versuchten Rettungskräfte Jarad Higgins, wie der Rapper mit gebürtigem Namen heißt, 40 Minuten lang wiederzubeleben. Als sie ihn schließlich um drei Uhr morgens mit heftigen Herzrhythmusstörungen in die Klinik fuhren, starb er nur wenige Minuten später.

ActionPress Juice Wrld, Dezember 2019

Anzeige

MEGA Juice Wrld, Mai 2019

Anzeige

MEGA Juice Wrld, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de