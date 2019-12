Was für ein seltener Anblick! Auf ihren Social-Media-Profilen lässt Hollywood-Star Reese Witherspoon (43) ihre Follower regelmäßig und gerne an ihrem Privatleben teilhaben. Dazu gehören natürlich auch ihre drei Kinder Ava (20) und Deacon Phillippe (16) aus der Ehe mit ihrem "Eiskalte Engel"-Kollegen Ryan Phillippe (45), sowie Sohnemann Tennessee Toth (7) aus der Ehe mit ihrem Mann Jim Toth. Öffentliche Auftritte legt die Film-Bekanntheit normalerweise dennoch alleine hin – jedenfalls bis jetzt!

Am Dienstag wurde Reese als eine der meistgefeierten "Women in Entertainment" des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Ihren Spaziergang vor die Fotografen machte die "Natürlich blond"-Beauty dabei nicht ohne Begleitung. Ihr Mann, als auch ihre ältesten Kinder leisteten der erfolgreichen Schauspielerin in dem besonderen Augenblick auf dem Red Carpet Gesellschaft. Dabei stand der Blondine, Deacon und Ava die Familienähnlichkeit mal wieder ins Gesicht geschrieben – sie alle strahlten um die Wette!

Dass ihre Sprösslinge die Veranstaltung besuchten, war offenbar ein Herzenswunsch der Vollblutmama, wie sie im Interview mit dem Veranstalter The Hollywood Reporter erklärte: "Meine Familie ist in alle Winde verstreut, alle gehen auf verschiedene Schulen, sind in unterschiedlichem Alter, aber es hat mir sehr viel bedeutet, sie heute hier zu haben. Ich sagte: 'Bitte kommt!'"

Getty Images Reese Witherspoon bei The Hollywood Reporters "Women in Entertainment"-Event

Getty Images Ava Elizabeth Phillippe, Reese Witherspoon, Deacon Phillippe und Jim Toth

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

