Reese Witherspoons Tochter Ava lebt nun mit Freund zusammen

Ava Phillippe (25), die Tochter von Reese Witherspoon (49) und Ryan Phillippe (50), hat mit ihrem Freund Dakota Brubaker einen großen Schritt gewagt: Die beiden sind in ihr erstes gemeinsames Zuhause eingezogen. Anlässlich dessen teilt das Paar ein emotionales Video auf TikTok. In dem Clip posieren sie gemeinsam in ihrer neuen Küche, synchronisieren sein Cover des Songs "Cooler Than Me" und Ava fällt anschließend voller Vorfreude und Glück über ihren Liebsten her. "Standpunkt: Du und deine Freundin ziehen endlich zusammen", kommentiert der Musiker den Beitrag.

Ihre neue Beziehung machte die Tochter der "The Morning Show"-Berühmtheit im vergangenen Dezember offiziell. Ava teilte ein Foto auf Instagram, das in einer Fotobox entstanden ist. Darauf gibt der Sänger der Beauty liebevoll einen zärtlichen Kuss auf die Wange. Seither beglückt das Paar seine Fans regelmäßig mit niedlichen Schnappschüssen oder Videos, in denen sie einen Einblick in ihre Beziehung geben. Die zwei haben sogar schon Nachwuchs: Dakota hat Avas adoptierten Hund Birdie total ins Herz geschlossen.

Ava wird häufig für ihre verblüffende Ähnlichkeit mit ihrer berühmten Mutter bewundert und steht dennoch für sich selbst. Trotz ihrer berühmten Eltern hat sie in der Vergangenheit wiederholt betont, wie wichtig es ihr ist, ihren eigenen Weg zu finden. Ihre Kindheit im Rampenlicht war geprägt von der Aufmerksamkeit der Medien, doch Ava schaffte es, ein eigenes Publikum auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok aufzubauen.

Instagram / brubaker_dakota Ava Phillippe und Dakota Brubaker im Januar 2025

Getty Images Ava Phillippe und Reese Witherspoon, Tochter und Mutter

