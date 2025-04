Reese Witherspoons Tochter Ava bezaubert beim Parfüm-Launch

Ava Phillippe (25) bezaubert: Die Tochter von Reese Witherspoon (49) und Ryan Phillippe (50) zog am Mittwoch bei der Duft-Launch-Party des neuen Parfüms "Wonderbloom Haze" von Vince Camuto in New York City alle Blicke auf sich. Die angehende Schauspielerin ist seit vergangenem Jahr Markenbotschafterin des Labels. An diesem Abend setzte sie auf ein zum Thema passendes Outfit: So schlüpfte Ava in ein klassisches lavendelfarbenes Kleid mit einer romantischen Note, das ihren eleganten Auftritt perfekt abrundete. Ihr Haar war locker hochgesteckt, wobei einzelne Strähnen ihr Gesicht umspielten.

Ava trat in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt ins Rampenlicht. Zunächst versuchte sie sich eher als Model – die Arbeit vor der Filmkamera war ihr erst gar nicht so wichtig. Doch inzwischen feierte die 25-Jährige bereits ihr Schauspieldebüt. In der TV-Serie "Doctor Odyssey" schlüpft sie in die Rolle der Veronica. Ihre Figur ist eine von drei Studentinnen, die versuchen, den Bordarzt eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffs namens Max (gespielt von Joshua Jackson, 46) um den Finger zu wickeln. Neben Ava ist auch Paris Jackson (27), die Tochter des King of Pop Michael Jackson (✝50), in der Show zu sehen.

Ava ist das erste Kind von Reese und Ryan. Die beiden Schauspieler bekamen nach ihr noch Sohn Deacon Phillippe (21). Auch er steht mittlerweile in der Öffentlichkeit und versucht sich als Musiker. Reese und Ryan trennten sich zwar bereits im Jahr 2006 – doch für ihre beiden Kinder ziehen sie an einem Strang: Geburtstage und auch andere große Events feiern sie stets zusammen. Als Deacon im Juni 2022 seinen High-School-Abschluss in der Tasche hatte, veranstalteten die Ex-Eheleute eine große Party für ihren Sprössling und gaben süße Einblicke davon auf Instagram.

BFA / ActionPress Ava und Deacon Phillippe, August 2023

Instagram / ryanphillippe Ryan Phillippe und Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Deacon Phillippe

