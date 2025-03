So süß gratuliert Ava Mama Reese Witherspoon zum Geburtstag

Ava Phillippe hat ihrer Mutter Reese Witherspoon (49) zu deren kürzlich gefeiertem Geburtstag eine besondere Überraschung bereitet. Die 25-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein rührendes Throwback-Foto, das sie als Kleinkind gemeinsam mit ihrer berühmten Mutter zeigt. Umringt von herbstlichen Blättern posiert die "Natürlich blond"-Darstellerin lächelnd mit ihrer Tochter. "Alles Gute zum Geburtstag an diese unglaubliche Frau, die ich glücklich bin, meine Mama nennen zu dürfen. Ich liebe dich so sehr", schrieb Ava in ihrer Story zu dem nostalgischen Schnappschuss.

Reese, die den besonderen Moment wiederum in ihrer Instagram-Story teilte, reagierte gerührt mit einem Tränen-Emoji auf die liebevolle Geste. Neben Ava gratulierten auch viele Freunde und Wegbegleiter der Schauspielerin. Jennifer Aniston (56), Reese' Kollegin aus der Serie "The Morning Show", schrieb in einer Story: "Du bist meine Vitamin-D-Quelle." Auch Stars wie Kerry Washington (48) und Octavia Spencer (52) überbrachten ihre besten Wünsche in den sozialen Medien.

Reese hat eine besondere Verbindung zu ihren Kindern Ava und Deacon Phillippe (21), die der Ehe mit Ryan Phillippe (50) entstammen und Tennessee Toth (12), den sie aus der Ehe mit Jim Toth (54) hat. Mit Ava zeigt sie sich regelmäßig bei Events – zuletzt bei der Fendi-Modenschau in Paris. Sohn Deacon, mit dem sie im letzten Jahr die Premiere von "Blink Twice" besuchte, stand ihr schon öfter auf dem roten Teppich zur Seite. Reese, die nach ihrer Trennung von Jim Toth mittlerweile einen neuen Lebenspartner an ihrer Seite hat, zeigt sich in der Öffentlichkeit gern als liebevolle Mutter.

Getty Images Reese Witherspoon und ihre Tochter Ava Phillippe

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und ihre Kinder, 2024

