Reese Witherspoon möchte mit neuem Freund zusammenziehen

Reese Witherspoon (49) sorgt erneut für Schlagzeilen: Die Schauspielerin wurde gemeinsam mit ihrem Freund Oliver Haarmann beim Besichtigen einer luxuriösen Wohnung in New York gesichtet. Wie Insider der Page Six berichten, waren die beiden im März gleich zweimal in dem modernen Neubau an der renommierten Fifth Avenue unterwegs – immer sehr liebevoll und vertraut miteinander. Das spektakuläre Haus mit historischem Flair liegt ganz in der Nähe des berühmten Washington Square Park und damit mitten auf dem Campus der New York University. Der Grund für das Interesse an einem neuen Zuhause in Manhattan soll unter anderem sein, dass eines von Reeses Kindern neuerdings die NYU besucht – und die Oscar-Preisträgerin möchte ihrem Nachwuchs offenbar nah sein.

Doch auch bei Oliver Haarmann spielt der Wohnort eine Rolle: Der erfolgreiche Financier ist beruflich in New York fest verwurzelt, sein Unternehmen "Searchlight Capital" hat dort seinen Hauptsitz. Die Beziehung der beiden wurde bereits im Juli letzten Jahres öffentlich, als sie bei einem Dinner-Date im West Village gesichtet wurden. Reese hatte sich im März 2023 nach zwölf Jahren Ehe von ihrem Ex-Mann, dem Hollywood-Agenten Jim Toth (54), getrennt und scheint nun bereit für ein neues Kapitel – nicht zuletzt, weil das Luxusobjekt an der Fifth Avenue echtes High-End-Ambiente bietet. Angeboten werden unter anderem mehrstöckige Penthouses mit großzügigen Terrassen und eigenem Fitnessstudio; eine 3.200 Quadratfuß große Wohnung mit drei Schlafzimmern und viereinhalb Bädern steht derzeit für 13 Millionen Dollar (etwa 11 Millionen Euro) zum Verkauf.

Abseits des Immobilieninteresses ist Reese Witherspoon vor allem in Nashville, Tennessee, zu Hause – dort, wo sie aufgewachsen ist und bis heute ihre Wurzeln sieht. In den vergangenen Monaten wurde jedoch deutlich, wie wichtig es ihr als Mutter ist, flexibel zu bleiben und ihren Kindern Rückhalt zu geben. Privatsphäre spielt dabei weiterhin eine zentrale Rolle: Offizielle Aussagen zu ihren Plänen gibt es bislang nicht. Freunde beschreiben Reese als liebevoll und engagiert, besonders wenn es um ihre Familie geht. Die sonst eher zurückhaltende Schauspielerin genießt die Zeit mit ihrem Partner – und scheint nach bewegten Monaten wieder neues Glück gefunden zu haben.

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

Getty Images Reese Witherspoon, Filmstar

