Dieses Gym-Outfit kann sich sehen lassen! Jennifer Lopez (50) ist eine absolute Stilikone. Wo auch immer die "I'm Real"-Interpretin auftaucht, zieht sie mit ihren glamourösen und extravaganten Looks die Blicke auf sich. Das perfekte Auftreten ist der Sängerin aber nicht nur auf dem roten Teppich wichtig. Auch in ihrer Freizeit läuft J.Lo immer topgestylt herum. Selbst in Sportklamotten macht die gebürtige New Yorkerin eine super Figur!

Jennifer und ihr Verlobter Alex Rodriguez (44) wurden am Mittwoch in Miami beim Verlassen eines Fitnessstudios gesichtet. Für ihren Besuch in der Mucki-Bude trug die 50-Jährige eine schwarze Sportleggings mit weißen Punkten, die ihre Kurven perfekt betonte. Dazu kombinierte sie weiße Schuhe und einen Crop-Pullover in derselben Farbe. Mit einem strengen Dutt und einer XXL-Sonnenbrille gelang der Schauspielerin mal wieder ein perfekter Look!

Alex war dagegen um einiges unauffälliger als seine Liebste unterwegs. Der Ex-Baseballspieler war für die Gym-Session in einen schwarzen Trainingsanzug geschlüpft. Wie gefällt euch Jennifers Look? Stimmt ab.

MEGA Jennifer Lopez, Dezember 2019

Robert O'Neil / SplashNews.com Jennifer Lopez in Miami, Dezember 2019

MEGA Jennifer Lopez und Alex Rodriguez in Miami

