Diese beiden sind offenbar schon so richtig in Feststimmung! In knapp einem Monat steht das Fest der Liebe an – und auch unter den Stars gibt es absolute Weihnachtsfans. Ganz vorne mit dabei ist Sängerin Jennifer Lopez (50) – im vergangenen Jahr hatte sie mit einigen Bilderreihen von ihrer Familie beim Tannenbaum-Schmücken, Geschenke-Auspacken und Kekse-Backen ordentlich Xmas-Stimmung verbreitet. Auch in diesem Jahr scheint J-Lo so langsam wieder in Fahrt zu kommen!

Von Paparazzi wurden die Musikerin und ihre Tochter Emme Maribel (11) am Dienstag in Beverly Hills abgelichtet: Nach einem gemeinsamen Lunch gönnten sich die Mädels einen kleinen Shopping-Bummel – besorgten sie dabei etwa schon erste Geschenke für Heiligabend? Zumindest waren sowohl Jennifer als auch ihr Töchterchen in zauberhafte Weihnachtspullover gekleidet! Doch statt den kompletten Kuschel-Look zu fahren, hatten die Ladys ihre Kultstücke eher lässig mit weiten Hosen und hellen Farben kombiniert. Besonders süß an den Aufnahmen: Mutter und Tochter halten liebevoll Händchen.

Mit von der Partie war übrigens auch Jennifers Ehemann Alex Rodriguez (44). Der ehemalige Baseball-Profi hatte sich dem niedlichen Xmas-Look aber offenbar nicht anschließen wollen: Der 44-Jährige trug stattdessen ein cooles Outfit mit Jeans-Jacke und Jeans sowie einer Sonnenbrille im Pilotenstil.

