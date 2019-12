Große Trauer um eine wahre Frohnatur! Chris Cotton ist tot – der Comedian wurde nur 32 Jahre alt. Die Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben. Der US-Amerikaner gehörte zum Team von Comedy Central. Für den TV-Sender hat er bereits etliche Stars und Sternchen auf dem roten Teppich interviewt – und auf den Arm genommen. Außerdem stand der Künstler, der auch am Philadelphia Comedy College gelehrt hat, regelmäßig mit seinem Stand-up-Programm auf der Bühne.

Die Nachricht über seinen Tod gab Comedy Central gestern Nacht via Twitter bekannt. "Wir sind am Boden zerstört über den Verlust von Chris Cotton – einem wahnsinnig lustigen Comedian, einem geliebten Mitgleid der Comedy-Central-Familie, und einem Menschen, der allen Freude gebracht hat", heißt es in dem Statement. "Wir werden ihn sehr vermissen."

Chris' Tod kommt zu einem besonders tragischen Zeitpunkt – seine Frau ist gerade schwanger mit ihrem ersten gemeinsamen Kind, das voraussichtlich im Februar das Licht der Welt erblicken wird. Laut The Wrap hatte der Komiker seine Highschool-Liebe Ericalynn im Jahr 2011 geheiratet.

Instagram / cotton215 Chris Cotton, September 2019

Instagram / cotton215 Comedian Chris Cotton, Mai 2019

Instagram / cotton215 Chris Cotton und seine Frau



