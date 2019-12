Mit diesen News überraschte sie ihre Community durch und durch! Bis September galt Jasmin Tawil (37) eigentlich als verschollen – von der Exfrau von Musiker Adel Tawil (41) fehlte fast zwölf Monate lang auch nur ein Lebenszeichen. Umso mehr dürften ihre Follower gestaunt haben, als sie plötzlich mit einem Baby-Pic in die Social-Media-Welt zurückkehrte. Aber wieso hat sich Jasmin während der Schwangerschaft und selbst darüber hinaus zurückgezogen?

Auf diese Frage ging sie nun in einem Interview mit Bild ein: "Ich wollte Ruhe haben und mich darauf konzentrieren, das Baby gesund zur Welt zu bringen. Ich bin 37 Jahre alt. Ich hatte Angst, dass etwas schiefgehen und ich Ocean verlieren könnte", öffnete die stolze Mama ihr Herz. Warum sie ihren Sprössling nicht in Deutschland, sondern auf Hawaii zur Welt gebracht hat? Auch dafür gab es einen guten, wenn auch bedauerlichen Grund.

"Ich habe erst im dritten Monat festgestellt, dass ich schwanger bin. Zu der Zeit habe ich noch in einem Van gelebt. Ein langer Flug nach Deutschland schien mir zu riskant, denn ich habe ein angeborenes erhöhtes Thrombose-Risiko. Außerdem fehlte mir das Geld und ich wusste nicht, wohin", erinnerte sich die Blondine. Außerdem hätte sie zu der Zeit kaum noch Kontakt zu Freunden gehabt, sei mit ihrer Familie sogar zerstritten gewesen. "Ich hatte mich selbst in diese Situation gebracht, also musste ich auch selber mit ihr klarkommen", erzählte Jasmin.

