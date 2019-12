Große Trauer um Danny Aiello! Der US-Amerikaner stand seit den 70er-Jahren für große Filmproduktionen vor der Kamera und war als Schauspieler überaus erfolgreich. Vielen wird er durch Filme wie "Do the Right Thing", "Der Pate – Teil II" oder "Ein Rezept für die Liebe" bekannt sein. Nun müssen sich seine Familie, Fans und Kollegen allerdings für immer von ihm verabschieden: Der gebürtige New Yorker ist im Alter von 86 Jahren gestorben!

Wie TMZ berichtet, starb Danny Aiello am Donnerstag in einem Krankenhaus in New Jersey, wo er wegen einer plötzliche Erkrankung behandelt werden musste. Aufgrund seines Leidens hatte der 86-Jährige zusätzlich einen Infekt erlitten. Am Tag seines Todes war seine Familie noch zu Besuch gewesen – doch kurze Zeit nachdem seine Lieben am Abend gegangen waren, schied der Star völlig unerwartet aus dem Leben.

Danny Aiello hinterlässt seine Frau Sandy, mit der er seit 1955 verheiratet gewesen war. Das Paar hat vier Kinder zusammen – zwei Söhne und zwei Töchter. Seinen Sohn Danny Aiello III hatte der Familienvater 2010 verloren: Der Stuntman hatte im Alter von 53 Jahren den Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren.

Getty Images Danny Aiello 2014 in Greenwich

Getty Images Danny Aiello 2014 in New York

Getty Images Danny Aiello und seine Frau Sandy Cohen



