So schnell kann es wieder vorbei sein im TV-Business! Erst im Sommer hatte RTL sein Fernsehprogramm überarbeitet und dabei einige Sendungen aussortiert: Neben Schlager sucht Liebe und Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies strich der Kölner Sender auch die 17-Uhr-Serie Freundinnen – Jetzt erst recht aus dem Sendeplan – und ersetzte diese durch die Daily Soap "Herz über Kopf". Leider ohne den erhofften Erfolg! Nun entschied der Sender, die Vorabend-Seifenoper ebenfalls aus dem Programm zu nehmen.

"'Herz über Kopf' war ein Versuch wert und dieser ist leider gescheitert. Wir haben den Nerv der Zuschauer nicht getroffen, das kann man nicht anders sagen. Am Ende hat es einfach nicht gereicht", erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner gegenüber dem Branchenmagazin DWDL. Die rund 70 Folgen erreichten im Schnitt weniger als sechs Prozent der werberelevanten Zielgruppe und konnten damit einfach nicht genügend Zuschauerzahlen einspielen. So ganz abrupt soll die Seifenoper aber nicht verschwinden: Alle laufenden Geschichten sollen für die Fans noch zu Ende geführt werden. Demnach werden bis Anfang Februar alle übrigen Folgen vollständig gezeigt.

Eine neue Serie wird zur selben Sendezeit in Zukunft allerdings nicht an den Start gehen. Erst vor wenigen Tagen hatte RTL verkündet, künftig wieder mehr auf Show-Formate zu setzen. So dürfen sich die Moderatoren Oliver Geissen (50) und Marco Schreyl (45) über jeweils eigene Talkshows freuen. Auch eine Kochsendung mit Steffen Henssler (47) wird bald ausgestrahlt. Letztere erhält den Sendeplatz der dann abgesetzten Seifenoper um 17 Uhr.

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Serie "Herz über Kopf"

United Archives GmbH/ ActionPress Moderator Marco Schreyl

gbrci / Future Image/ ActionPress TV-Koch Steffen Henssler

