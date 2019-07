Jetzt geht es dem nächsten RTL-Format an den Kragen! In den letzten Wochen begann der Kölner Sender mit der Neugestaltung seines TV-Programms – und sortierte dabei ordentlich aus. Während beliebte Formate wie Let's Dance und DSDS auch weiterhin über die Mattscheiben flimmern werden, wurden Schlager sucht Liebe und Freundinnen – Jetzt erst recht bereits abgesetzt. Doch damit nicht genug: Auch für Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies ist zukünftig kein Platz mehr. Das Nackedei-Format bekommt keine neue Staffel!

Wie Quotenmeter jetzt berichtet, werden bei RTL zukünftig keine nackten Singles mehr auf der paradiesischen Insel nach der großen Liebe suchen. Noch im Jahr 2017 waren die Quoten in die Höhe geschossen – die Flirt-Sendung konnte damals das bis dato beste Ergebnis einfahren. Doch schon im folgenden Jahr sah alles ganz anders aus: Die freizügigen Junggesellen konnten die TV-Zuschauer 2018 nicht mehr vor die Fernsehgeräte locken. "Adam sucht Eva" blieb allerdings nicht nur einmal unter der Zwei-Millionen-Marke und auch die zunehmende Auswahl prominenter Liebesanwärter führte zu keinem großen Aufschwung.

Laut des Online-Magazins habe RTL-Chef Jörg Graf erst vor Kurzem betont, dass sein Sender in Zukunft mit mutigen und eventbasierten Formaten punkten wolle. Die Single-Show konnte diesen Ansprüchen anscheinend nicht gerecht werden. Dafür startet der Sender aber schon bald in eine neue Flirt-Offensive und bringt mit "Paradise Hotel" eine weitere Kuppel-Sendung an den Start.

MG RTL D Konrad, "Adam sucht Eva"-Teilnehmer 2017

Adam sucht Eva – Promis im Paradies, RTL Bastian Yotta und Natalia Osada bei "Adam sucht Eva"

TVNOW/ Frank Fastner Vanessa Meisinger als Moderatorin von "Paradise Hotel" bei TVNOW

