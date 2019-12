Für ihren Auftritt schlüpfte Camila Cabello (22) nun in ein sexy Latex-Outfit! Am vergangenen Freitag performte die Sängerin beim Z100's Jingle Ball. Das Event wurde bereits 1995 ins Leben gerufen und präsentiert immer wieder große Musiker wie Ed Sheeran (28) und Taylor Swift (30). Auch Camila stand in der Vergangenheit bereits auf der großen Bühne des Events und kam auch in diesem Jahr wieder zurück. Bei ihrer Performance präsentierte sich die "Havana"-Interpretin jetzt besonders heiß!

Bei ihrem Auftritt im Madison Square Garden in New York erschien Camila jetzt in einem schwarzen Zweiteiler: Sie trug zu einer engen Latexhose eine Corsage aus demselben Material. Deren Nähte waren mit vielen weißen Perlen besetzt, die ebenfalls den Hals der Sängerin schmückten. Die Tänzerinnen standen der Brünetten in nichts nach und trugen sexy Spitzenstrümpfe.

Die 22-Jährige scheint ein echter Fan von Lack und Leder zu sein! Bereits vor wenigen Tagen zeigte sie sich in einem ähnlichen Outfit: Anfang Dezember zog sie sich für eine Performance einen Body über, der teils aus Spitze und teils aus Leder bestand.

Getty Images Camila Cabello bei ihrem Auftritt bei Z100's Jingle Ball, 2019

