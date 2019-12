Na, mit diesem Auftritt dürfte Camila Cabello (22) nicht nur dem Publikum ordentlich eingeheizt haben! Seitdem die Sängerin und ihr Liebster Shawn Mendes (21) im Sommer mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit gingen, halten sie mit Liebkosungen nicht mehr hinterm Berg. Immer wieder zeigen die zwei auf Fotos: Sie können die Finger nicht voneinander lassen. Vermutlich fiel es Shawn daher nun umso schwerer, bei einer Bühnen-Performance seiner Liebsten nur zuschauen zu dürfen: Bei einem Konzert in Dallas zeigte sich Camila jetzt mit einem Outfit in einem besonders heißen Material-Mix!

Beim 106.1 KISS FM's Jingle Ball zog die "Easy"-Interpretin alle Blicke auf sich: Sie betrat ganz schön freizügig die Bühne! In einem Body, der teils aus schwarzer Spitze, teils aus Leder bestand, sorgte die Brünette bei ihren Fans für Schnappatmung. Besonders sexy: Getrennt wurden die beiden Textilien durch einen Reißverschluss, der einmal komplett über Camilas Oberkörper verlief.

Was Shawn wohl von dieser Darbietung gehalten hat? Er schien die Sängerin bei diesem Event nicht begleitet zu haben. Auf dem roten Teppich posierte Camila dafür mit Shawns Hund. Statt intimer Knutsch-Einlagen lieferte die Musikerin den Fotografen an diesem Tag also zur Abwechslung mal tierische Kuschel-Sessions mit dem Vierbeiner Eugene.

Splash News Die Musiker Shawn Mendes und Camila Cabello

Getty Images Camila Cabello beim 106.1 Kiss FM's Jingle Ball 2019

Getty Images Camila Cabello bei einem Auftritt in Dallas, Texas

