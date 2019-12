Dieser Auftritt hatte es in sich! Dass die eine oder andere Performance bei Das Supertalent ziemlich gefährlich sein kann, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Schon des Öfteren mussten Zuschauer und die Jury dabei zuschauen, wie Kandidaten sogar ihr Leben riskierten. Einer von ihnen ist Chayne Hultgren – und er ist kein Unbekannter. Als "The Space Cowboy" hat sich der Australier international bereits einen Namen gemacht. Jetzt sorgte er auch in Deutschland für offene Münder und legte beim Supertalent einen extrem gefährlichen Stunt hin.

Der 42-Jährige hält derzeit 55 Guinness-Weltrekorde und ist damit ein echter Profi. Doch die Nummer, die er vor wenigen Augenblicken im TV präsentierte, ist heikel und nichts für schwache Nerven. Der Familienvater hat sich zur Aufgabe gemacht, Hochgeschwindigkeitspfeilen mit verbundenen Augen zu fangen – mit dieser Herausforderung trat er heute vor die Juroren Sarah Lombardi (27), Dieter Bohlen (65) und Bruce Darnell (62). Während der erste Versuch nicht ganz gelang, schaffte es Chayne tatsächlich beim zweiten Mal, den Pfeil mit bloßer Hand aufzuhalten.

Auch wenn es Sarah und Co. kurz kalt den Rücken runter lief, war das Trio absolut begeistert. "Mir hat es richtig gut gefallen. Es ist extrem spannend und man hält den Atem an", lautete das Urteil der 27-jährigen Sängerin. Übrigens hat der "Space Cowboy" sage und schreibe sechs Jahre gebraucht, um sich auf den einsekündigen Stunt vorzubereiten. "Sechs Jahre für weniger als eine Sekunde... Ich hab 20 Jahre gebraucht, um einen Song auf die Eins zu bringen", scherzte Poptitan Dieter.

TVNOW / Stefan Gregorowius Chayne Hultgren, "Das Supertalent"-Kandidat

TVNOW / Stefan Gregorowius Chayne Hultgren, "Das Supertalent"-Kandidat

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen am "Supertalent"-Jurytisch

