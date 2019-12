Sind Anne Wünsches (28) TikToks nun Top oder Flop? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist seit Jahren leidenschaftliche Instagram-Nutzerin und postet nahezu täglich Fotos aus ihrem Leben. Doch mittlerweile scheint sie auch immer mehr Gefallen an den Lipsync-Videos auf TikTok zu finden. Doch was hält eigentlich Annes eingeschweißte Instagram-Community von diesen Clips? Ihre Fans sind sich da nicht so einig...

Anne ist von ihren TikToks offenbar so begeistert, dass sie auch ihren Instagram-Followern die Clips nicht vorenthalten möchte. Immer häufiger teilt sie die Videos in ihrer Story und veröffentlichte nun zum ersten Mal auch eins in ihrem Feed. Die Kommentare unter dem Beitrag könnten jedoch nicht unterschiedlicher sein. Während einige User das Video einfach nur "peinlich" und "fremdschämend" finden, feiern andere die zweifache Mama für ihren Humor.

In dem Video performt Anne zu Culcha Candelas "No Tengo Problema" und bewegt ihre Lippen zu Textzeilen wie "Lasse alle reden, lass sie haten, lass' sie labern". Klar, dass die 28-Jährige damit auf ihre ständigen Hate-Nachrichten anspielt. "Das ist so super! Ich liebe diese Videos von dir. Und ja, die Message ist eben auch super, ist halt wirklich so. Lass' die Leute reden", unterstützte sie ein Fan. Wie gefallen euch Annes TikToks? Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil!

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im November 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Dezember 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Star

