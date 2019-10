Vernachlässigt Anne Wünsche (28) ihre Mutterpflichten? Die 28-Jährige lässt ihre Fans täglich über Social-Media an ihrem Leben als Mutter ihrer Kinder Miley und Juna teilhaben. Da ist es kein Wunder, dass nicht alle befürworten, was die Ex von Henning Merten macht. Erst vergangenes Wochenende erntete die Zweifach-Mama einen erneuten Shitstorm: Sie gab ihren beiden Kindern am Sonntag Pommes zum Abendessen.

In ihrer Instagram-Story reagierte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nun auf die Vorwürfe: "Für mich ist der Sonntag ein chilliger Tag und ich wollte den Tag entspannt ausklingen lassen. Ich hatte keine Lust zu kochen – das gebe ich zu", wehrte sich die Schauspielerin. Sie habe ein ganz normales Leben, so wie jeder andere auch. "Ich lebe mein Leben, wie ich es möchte. Und ich möchte euch teilhaben lassen. Dass ich nicht alles richtig mache, ist völlig normal, wer macht das schon?", erklärte Anne.

Der Grund für den Shitstorm ihrer Community: Anne war am Tag davor gemeinsam mit Freundinnen auf einer Halloween-Party. Dies ließ ihre Follower annehmen, sie sei einfach nur verkatert und habe keine Lust sich um ihre Kinder zu kümmern. Am Ende ihres Statements appelliert sie noch einmal an ihre Fans: "Denkt nach, bevor ihr etwas schreibt."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Töchter

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de