Am Samstagabend war es so weit: Eine neue Folge des Formats Schlag den Star flimmerte über die deutschen Mattscheiben. Dieses Mal duellierten sich Ex-Torwart Jens Lehmann (50) und Schauspieler Wotan Wilke Möhring (52). Gleich zu Beginn sicherte sich der Sportler eigentlich eine Führung mit Vorsprung, zwischenzeitlich konnte der Mime aber noch ordentlich aufholen – doch wie ging das mehr oder minder spannende Match letztendlich aus?

Nach fünf Stunden und 14 Spielen war die Wettbewerbsshow endlich entschieden: Nachdem es nach der fünften Runde noch 15 zu 0 für den einstigen Nationaltorhüter stand, schaffte es Wotan in den darauf folgenden Spielen den Spieß umzudrehen. Plötzlich stand es 15 zu 21 für den "Das perfekte Geheimnis"-Star. Damit sollte seine Glücksträhne jedoch auch ein Ende haben. Die darauffolgenden Punkte gingen allesamt an den 50-Jährigen. Damit konnte Jens sich letztendlich mit der Herausforderung "Tic Tac Toe" – bei der Becher von der Tischkante so hochgeschnippt werden mussten, das sie stehen bleiben – den ersten Platz sowie das Preisgeld von 100.000 Euro sichern.

Bevor die XXL-Sendung aber richtig in Fahrt kommen konnte, sorgte bereits etwas anderes für ordentlich Aufregung. Kommentator Ron Ringguth leistete sich einen Fauxpas! Nachdem in der letzten Ausgabe des TV-Highlights Luna Schweiger (22) gegen Vanessa Mai (27) antreten musste, macht der 53-Jährige direkt zu Beginn deutlich, dass ihm die aktuelle Promi-Besetzung deutlich besser gefällt: "Heute keine kleinen Mädchen, sondern echte Männer", schoss es aus dem 53-Jährigen heraus. Eine Aussage, die im Netz für Gegenwind sorgte.

Getty Images Jens Lehmann im Juli 2014

Getty Images Wotan Wilke Möhring im Oktober 2019

Instagram / ron_ringguth_official Ron Ringguth, Kommentator

