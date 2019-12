Oh, oh! Diese Ausgabe von Schlag den Star geht aber ganz schön holprig los! Erst seit 20:15 Uhr flimmert die neue Folge des Promi-Wettstreits über Deutschlands Mattscheiben – und für den ersten Aufreger in dem Format waren offenbar auch nur wenige Minuten nötig! Grund für die Zuschauer-Kritik waren allerdings weder die antretenden Stars noch Moderator Elton (48), sondern der Mann hinterm Mikrofon: Kommentator Ron Ringguth! Bei der Vorstellung der heutigen Gäste leistete er sich in den Augen vieler Fans einen ziemlichen Fauxpas!

Nach dem letzten "Schlag den Star"-Special, in der sich Schlagerstar Vanessa Mai (27) und Til Schweigers (55) Tochter Luna Schweiger (22) ein ewiges Punkte-Hin-und-Her leisteten, tritt heute Fußball-Legende Jens Lehmann (50) gegen Schauspielikone Wotan Wilke Möhring (52) an. Die aktuellen Kandidaten scheinen Ron dabei von vornherein besser zu gefallen, wie seine Zeile zum Show-Einstieg nahelegte: "Heute keine kleinen Mädchen, sondern echte Männer", schoss es aus dem 53-Jährigen heraus – was das Netz in Aufruhr versetzt!

Auf Twitter tobt die Menge: Was sagte der Kommentator gerade? "Heute keine kleinen Mädchen, sondern echte Männer?", "Junge, geh nach Hause", "Ob der Moderator bei 'Schlag den Star' morgen seinen Job noch hat? [...] Den Typen würde ich gern mal bei den Spielen sehen. Schnacker" und "Was wäre es ohne den gewohnten Sexismus", konnten die User den Seitenhieb des eigentlichen Medienprofis kaum fassen!

