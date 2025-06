"Peinlich": Fans spotten über "Schlag den Star"-Schwestern

Heute läuft eine neue Folge von Schlag den Star. Dieses Mal kämpfen gleich zwei Schwesternpaare um das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Davina (22) und Shania Geiss (20) treten gegen Luna (28) und Lilli Schweiger (26) an. Doch die Promi-Schwestern-Duos kommen aktuell noch nicht so gut bei den Zuschauern an. "Gott, ist das peinlich", urteilt ein Fan auf X. Ein weiterer spottet: "Ich glaube, heute Abend werden wohl nicht so viele Wissensspiele gespielt."

Die ersten Spiele wurden bereits absolviert. Bisher schlagen sich Shania, Davina, Lilli und Luna ganz solide. Bei einem Spiel mussten sie Ballons zum Platzen bringen. Eine der Schwestern musste der anderen mit Anweisungen erklären, an welcher Stelle der präparierten Wand sich der Ballon befindet. Mit Nagel und Hammer musste dieser zum Platzen gebracht werden. Die Geissens-Mädels haben sich dabei besonders interessante Maßeinheiten ausgedacht: Chanel-Taschen und iPhone-Größen. "Ich brauche einen Chanel-Taschen-zu-Handy-Größen-Umrechner", scherzt ein User.

Im Publikum befindet sich tatkräftige Unterstützung: Til Schweiger (61) möchte seine Töchter von der ersten Reihe aus anfeuern. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Dana Schweiger (57) beobachtet er das Geschehen. In der vergangenen Zeit trat der Schauspieler kaum noch in der Öffentlichkeit auf. Umso mehr freuten sich seine Töchter, dass ihr Vater extra aus Mallorca anreiste. "Papa wird im Publikum sitzen, Mama auch! Papi hat mich ja auch beim letzten Mal schon unterstützt. Er hat gesagt: 'Ich werde natürlich wieder dabei sein!' Er ist ja auch so ehrgeizig", erzählte Luna gegenüber Bild.

RTL 2 Davina und Shania Geiss, Reality-TV-Bekanntheiten

ActionPress / Coldrey,James Lilli und Til Schweiger im Februar 2018

