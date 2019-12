Seit fast zwei Jahren läuft nun schon Krass Schule – Die jungen Lehrer supererfolgreich im deutschen TV. Mittlerweile sind die Darsteller schon zu richtigen Stars herangewachsen und machen abseits der Kamera auch ihr eigenes Ding. Doch wie sieht es bei den Jungschauspielern aus, wenn sie auf die Straße gehen – werden sie oft erkannt? Promiflash plaudert vor Kurzem mit Stefan Jankovic, Marvin Schulz und Julia Gerhard über deren Bekanntheitsgrad!

Lukas-Darsteller Stefan gibt zu, dass er hin und wieder erkannt werde. "Aber es ist jetzt nicht so, dass ich es als störend empfinde. In Einkaufszentren, Parks oder Bars wird man häufiger angesprochen, als an ruhigeren Orten", erzählt der TV-Star gegenüber Promiflash. Bisher habe er aber noch keine Situation erlebt, die er als unangenehm empfunden habe. Marvin hingegen wird nahezu jeden Tag von Fans erkannt. "Das ist aber auch jedes Mal aufs Neue ein schönes Gefühl. Ich liebe es zu quatschten, wer mich kennt, weiß das", erklärt der Motorsport-Freak.

Julia hingegen hatte bisher noch nicht so viele Fan-Erfahrungen auf der Straße. "Alleine werde ich gar nicht oft erkannt, was auch okay ist. Aber ich freue mich über jeden, der ein Foto machen möchte oder einfach nur 'hey' sagt", plaudert die blonde Beauty im Promiflash-Gespräch aus.

"Krass Schule – Die jungen Lehrer", montags bis freitags um 17:10 Uhr bei RTL2.

RTLZWEI Stefan Jankovic spielt Lukas in "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Instagram / marvinjulienofficial___ Marvin Schulz spielt Marvin in "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Instagram / juliagerhard_official Julia Gerhard spielt Shayenne in "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

