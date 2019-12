Die einstige Tagesschau-Chefsprecherin Dagmar Berghoff (76) spricht offen über ein Thema, über das sich viele lieber noch keine Gedanken machen wollen: Sie hat bereits ihre Bestattung geplant. Am 31. Dezember 1999 beendete die heute 76-Jährige ihre TV-Karriere. Fast 20 Jahre später sei sie sich nach dem Tod vieler ihrer Kollegen der Sterblichkeit sehr bewusst geworden und wolle beim Thema Beerdigung nichts dem Zufall überlassen. Die gebürtige Berlinerin verrät, dass sie, wenn es so weit ist, in der Nordsee bestattet werden möchte.

"Ich habe alles in meinem Leben geordnet, sogar meine eigene Beerdigung geplant", erzählte sie jetzt gegenüber Bild. Zum Nachdenken über dieses Thema habe sie vor allem der Tod ihres langjährigen Weggefährten und Kollegen Wilhelm Wieben im Juni gebracht. Seit über 40 Jahren waren die beiden befreundet. Aber auch der schmerzliche Verlust vieler anderer Bekannter habe dazu geführt: "Von meinen vielen Freunden sind nur noch vier geblieben. Die anderen sind alle gestorben. Das ist schrecklich." Schließlich sei ein Bestatter zu ihr und ihrer Nichte nach Hause gekommen und zusammen sei schließlich eine Trauerfeier in Hamburg geplant worden.

Ihre letzte Ruhestätte soll die Nordsee werden, weil auch ihr Mann Peter Matthaes im Jahr 2001 dort seebestattet wurde. Auch wenn der TV-Star schon im Voraus plant, was mit ihm nach seinem Ableben passieren soll, könnte das alles noch in weiter Ferne liegen – zumindest erfreue sich Berghoff bester Gesundheit, wie sie im Interview weiter preisgab: "Ich fühle mich fit, habe keine Wehwehchen, das ist ein Glück."

Getty Images Dagmar Berghoff, Ex-"Tagesschau"-Sprecherin

Getty Images Wilhelm Wieben und Dagmar Berghoff im August 2006

Getty Images Dagmar Berghoff im November 2018

