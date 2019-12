Gisa Zach (45) trauert um ihre beste Freundin! Seit Anfang des Jahres ist die gebürtige Hannoveranerin täglich bei GZSZ in der Rolle der Yvonne Bode zu sehen. Damit die Schauspieler auch mal frei haben, verreisen ihre Figuren häufig. Während Yvonne ihren Sohn in Australien besuchte, hatte Gisa im wirklichen Leben Urlaub. Genießen konnte sie die Tage jedoch nicht: Die zweifache Mutter erlebte einen Todesfall in ihrem Freundeskreis.

Seit November bekommen die Fans bei GZSZ - Der offizielle Podcast spannende Einblicke hinter die Kulissen der Serie. Dabei geben die Darsteller aber auch so manches Privates preis. So sprach Gisa nun ganz offen von einer schlimmen Zeit, die sie kürzlich durchmachen musste. Während eines Urlaubs sei etwas Dramatisches passiert. "Ich habe eine Freundin verloren. Eine meiner besten Freundinnen ist gestorben", rang sie nach Worten.

Nach ihrem Urlaub kehrte die 45-Jährige dann wie geplant zum Set zurück. Ihre Trauer anmerken lassen, durfte sich die Schauspielerin jedoch nicht. "Das echte Leben spielt ganz, ganz andere Geschichten, die manchmal nicht weniger dramatisch sind", erklärte Gisa.

Georg Wenzel / ActionPress Gisa Zach bei der Preview der XXL-Folge von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Instagram / gisa_zach Gisa Zach, GZSZ-Darstellerin

Instagram / gisa_zach Gisa Zach

