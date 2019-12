Freudige Nachrichten für alle Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!-Fans: Ab dem 10. Januar geht das beliebte Reality-Format, in dem zwölf Prominente im australischen Urwald um die Gunst der Zuschauer buhlen, in die bereits 14. Runde. Im vergangenen Jahr verbrachte Evelyn Burdecki (31) stolze 14 Tage in dem Hängemattenlager und durfte sich am Ende die begehrte Siegerkrone aufs Haupt setzen. Als zusätzlicher Appetitmacher für die kommende Staffel hat RTL etwas ganz Besonderes vorbereitet: Der TV-Sender schickt die amtierende Dschungelkönigin auf einen Roadtrip mit Dr. Bob (69) quer durch Australien!

Wie Quotenmeter berichtet, wird zwei Tage nach Staffelstart die Sendung "Dr. Bob's Australien" ausgestrahlt – und das natürlich zur Primetime um 20:15 Uhr. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Evelyn wird zusammen mit dem beliebten Dschungel-Arzt Dr. Bob dessen australische Heimat bereisen und dabei die schönsten und interessantesten Plätze des Kontinents erkunden. Auf ihrem Trip mit dem Geländewagen zur Küste, zum Great Barrier Reef oder auch zum Daintree Regenwald bekommen sie einen prominenten Beifahrer: Thorsten Legat (51), der Drittplatzierte der zehnten Dschungelcamp-Staffel, soll ebenfalls mit von der Partie sein.

An ihre Zeit im australischen Urwald denkt die Reality-TV-Blondine gerne zurück, denn die Grenzerfahrungen in der Natur haben einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen. "Wenn ich über den Dschungel rede, habe ich noch heute ein Kribbeln im Bauch und Gänsehaut", schwärmte die 31-Jährige im Rahmen der neuen RTL-Sendung. Werdet ihr euch den Roadtrip im TV ansehen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / dr_bob_offical_account Evelyn Burdecki, Dr. Bob und Thorsten Legat bei den Dreharbeiten zu "Dr. Bob's Australien"

Instagram / thorsten_legat_official Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Thorsten Legat

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Gewinnerin 2019

