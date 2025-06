Bestätigt Thorsten Legat hier Trennung von Nico und Nina?

Thorsten Legat (56) hat jetzt im Blitzlichtgewitter-Interview offenbar bestätigt, dass es zwischen seinem Sohn Nico Legat (27) und Reality-TV-Star Nina Kristin (43) endgültig vorbei ist. Gerüchte um die Trennung des Paares gibt es schon länger, doch eine offizielle Bestätigung steht bislang aus. Auf die Frage, wie es zur möglichen Trennung gekommen sei, erklärte Thorsten, dass Nina auf ihn zugegangen sei, um offen über ihre Zukunftsvorstellungen zu sprechen. Dabei habe sie angemerkt, dass der Altersunterschied zwischen ihr und Nico ein zentrales Problem darstelle.

Thorsten ergänzte, dass Nina seinen Sohn zwar in allen Lebensbereichen habe unterstützen wollen, sich jedoch keine gemeinsame Zukunft mit ihm vorstellen konnte. Dass Nico sich vor wenigen Wochen wegen eines Suchtproblems in eine Entzugsklinik begeben habe, dürfte dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Neben dem Altersunterschied von 16 Jahren sei laut Thorsten auch die unterschiedliche Lebensplanung ein bedeutender Faktor gewesen: "Die Nina möchte keine Kinder, weil sie zu alt ist." Für diese Haltung zeigte er Verständnis und deutete an, dass genau das einer der Gründe für das Scheitern der Beziehung gewesen sei.

Die Beziehung von Nico und Nina sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen – nicht nur wegen des Altersunterschiedes, sondern auch durch auffällige Aktivitäten auf Social Media. So wurden auf Instagram zuletzt gemeinsame Fotos gelöscht, was die Gerüchte um eine mögliche Trennung weiter anheizte. Dennoch zeigten sich die beiden zuvor noch gemeinsam in der Öffentlichkeit und wirkten dabei harmonisch. Ob und wann eine offizielle Stellungnahme der beiden folgt, bleibt allerdings abzuwarten.

Andreas Rentz/Getty Images, Instagram / nico.legat Collage: Thorsten Legat und Nico Legat mit Nina Kristin

Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Realitystars

Instagram / nina__kristin Nico Legat und Nina Kristin im März 2025