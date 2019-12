Woran starb Fluch der Karibik-Darsteller Chuy Bravo? Am Wochenende erschütterte die Todesmeldung des kleinwüchsigen Schauspielers ganz Hollywood: Der gebürtige Mexikaner, der in mehreren Blockbustern mitgewirkt und 2007 als Sidekick von Chelsea Handler (44) in deren Talkshow seinen Durchbruch erlangt hatte, war mit 63 Jahren plötzlich verstorben. Weitere Details zu seinem Tod waren nicht bekannt – bis jetzt: Er starb an einem Herzinfarkt!

Die Todesursache wurde laut mehreren US-Medien wie unter anderem Fox News und People von Chuys Sprecher in einer Pressemitteilung bestätigt: "Am Samstag, dem 14. Dezember, gegen 13.30 Uhr, wurde Bravo aufgrund einer gastrointestinalen Blutung in die Notaufnahme gebracht. Nach Komplikationen erlitt er einen akuten Myokardinfarkt, der zu seinem Tod führte", hieß es in der Erklärung. Die Beerdigung habe bereits stattgefunden und Chuy sei eingeäschert worden. Seien Asche soll aber noch für ein Gedenkgottesdienst nach Los Angeles zurückgebracht werden.

In einem Instagram-Post verabschiedete sich bereits gestern Chelsea von ihrem langjährigen Show-Kollegen. "Ich habe dieses Nugget sehr geliebt und es ist schön zu sehen, dass ihn so viele so sehr mochten. Chuy hat uns oft zum Lachen gebracht und ich werde nie seine Lache vergessen, die von seinem Büro bis in meins zu hören war", schrieb sie zu einer Collage aus gemeinsamen Schnappschüssen mit ihr und Chuy.

Getty Images Chuy Bravo in Los Angeles, Mai 2012

Getty Images Chelsea Handler und Chuy Bravo

Getty Images Chuy Bravo bei den 66. Golden Globes



