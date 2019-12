Kris Jenner kann modisch allemal mit ihren fünf Töchtern mithalten! Dass die 64-Jährige genauso gerne in extravagante Outfits schlüpft wie Kim Kardashian (39) und deren Schwestern, hat sie in der Vergangenheit bereits bei zahlreichen Events bewiesen. Zu Thanksgiving im Jahr 2018 trug sie beispielsweise einen superengen Bodysuit. Nun hat das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans nachgelegt: Kris hüllte sich in ein ausgefallenes Kimono-Kleid!

Paparazzi erwischten die sogenannte Momagerin am Dienstag in Malibu auf dem Weg zur Weihnachtsfeier der Familienunternehmen KKW Beauty und Kylie Cosmetics. Auf den Bildern ist Kris in einer Fuchsia-Robe mit Blumen-Applikationen zu sehen, der Schnitt erinnert an einen Kimono und die funkelnden Ohrringe sind farblich darauf abgestimmt. Kris' Partner Corey Gamble (39) und ihre Töchter Kim und Kylie Jenner (22) liefen an ihrer Seite.

Auch ihr Nachwuchs hatte sich für die Party herausgeputzt: Kim erschien in einem figurbetonten Minikleid, blauer Strumpfhose und schimmernden Stiefeln. Kylie setzte dagegen auf die Farbe Braun. Die Jungunternehmerin hatte sich einen Bodysuit und einen XXL-Mantel angezogen.

Juliano-roll/X17online.com / ActionPress Kris Jenner in Malibu im Dezember 2019

jul-rol/X17online.com / ActionPress Kim Kardashian in Malibu im Dezember 2019

Juliano-roll/X17online.com / ActionPress Kylie Jenner in Malibu im Dezember 2019

Backgrid / ActionPress Kris Jenner in Malibu im Dezember 2019

Backgrid / ActionPress Kim Kardashian in Malibu im Dezember 2019

Backgrid / ActionPress Kylie Jenner in Malibu im Dezember 2019



