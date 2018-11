Kris Jenner ist auch mit ihren 63 Jahren noch ein richtig heißer Feger! Dass das Oberhaupt des berühmten Kardashian-Jenner-Clans sich gerne jung hält, beweisen nicht nur ihre zahlreichen Verschönerungen beim Beauty-Doc: Auch ihr 25 Jahre jüngerer Lover Corey Gamble (38) dürfte für die Mutter von Kourtney (39), Kim (38) und Khloe Kardashian (34) eine Quelle der Jugend sein. Trotz oder gerade wegen ihres Alters will Kris zudem nicht auf sexy Outfits verzichten – und präsentierte sich an Thanksgiving jetzt superknackig in einem hautengen Einteiler!

Dieser Look kann sich wirklich sehen lassen! In ihrer Instagram-Story präsentierte Kris' älteste Tochter Kourtney ihre Mutter nun in ihrem scharfen Aufzug. "Oh mein Gott, happy Thanksgiving!", freute sich die 39-Jährige über das Styling ihrer Mama – und auch Schwester Kim ließ es sich nicht nehmen, ihre Momagerin stolz bei der gemeinsamen Feier im Netz zu zeigen.

Neben dem knackigen Versace-Einteiler der sechsfachen Mutter konnte sich auch das Thanksgiving-Mahl der Kardashians sehen lassen: Gleich mehrere große Truthähne, Berge von Beilagen und üppige Dessert-Bleche stapelten sich in der Küche der Familie.

Chris Delmas / Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble auf dem Red Carpet

Instagram / https://www.instagram.com/kourtneykardash/ Kris Jenner in einem Outfit von Versace

Instagram / kimkardashian Die Thanksgiving-Tafel im Hause Kardashian

