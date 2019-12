Eine Schauspiel-Legende ist von uns gegangen: Claudine Auger wurde 1965 zum absoluten Star. An der Seite von Sean Connery (89) spielte die gebürtige Franzosin das Bond-Girl in "James Bond: Feuerball". 1992 hatte sie ihren letzten Film-Erfolg. Seitdem war es ruhig um die Filmberühmtheit geworden – umso trauriger die aktuellen News um die Hollywood-Ikone: Claudine ist im Alter von 78 Jahren gestorben!

Mit ihrer Rolle der Dominique "Domino" Derval wurde die Schauspielerin zu einer der berühmtesten Frauen an der Seite des Geheimagenten 007. Wie jetzt die Künstleragentur Time Art bekannt gab, starb die Schauspielerin am Mittwoch in Paris. Die genaue Todesursache ist bisher noch nicht bekannt. Claudine hinterlässt eine Tochter und ihren Ehemann.

Vor über 50 Jahren hatte die damals 24-Jährige die Rolle ihres Lebens. Doch vor ihr besetzen schon etliche andere Frauen den Charakter des legendären Bond-Girls. Als allererste Dame an der Seite von 007 war die Schweizerin Ursula Andress in "Dr. No" zu sehen. Zuletzt war Monica Bellucci (55) in "Spectre" das heiße Beiwerk an James Bonds Seite.

Getty Images Claudine Auger in Cannes, Mai 2009

Getty Images Claudine Auger im Jahr 1968

Getty Images Monica Bellucci im Oktober 2019



