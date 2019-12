Dieser Star hat sich in die Herzen der Zuschauer getanzt! Heute flimmert das große Dancing on Ice-Finale live über die Bildschirme. Von anfangs zehn mehr oder weniger talentierten, prominenten Teilnehmern sind noch drei im Rennen: Lina Larissa Strahl (22), Eric Stehfest (30) und Joey Heindle (26) haben noch immer die Chance, die Eiskunstlauf-Show zu gewinnen und damit in die Fußstapfen von Vorjahres-Siegerin Sarah Lombardi (27) zu treten. Doch wen sehen die Zuschauer kurz vor der Final-Show vorn?

Für die Promiflash-Leser steht der Gewinner schon jetzt eindeutig fest! In einer Umfrage (Stand: 20. Dezember, 17:30 Uhr) sehen 1.123 Teilnehmer von insgesamt 2.319 Stimmen (48,4%) Eric ganz oben auf dem Siegertreppchen. Für Platz zwei und drei dagegen scheint noch alles offen zu sein. Lina erhielt 601 Userstimmen (25,9 %), für Joey wurde 595-mal (25,7%) abgestimmt.

Damit hat sich der Liebling der Promiflash-Leser in den vergangenen Wochen nicht geändert! Bereits vor der ersten Show – und somit bevor er sich überhaupt auf dem Eis beweisen konnte – rechneten sie dem ehemaligen GZSZ-Star die besten Chancen aus. Der Ex-DSDS-Kandidat und die Bibi & Tina-Darstellerin bekamen damals die dritt- und viertmeisten Votes.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Amani Fancy und Eric Stehfest auf dem Eis

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

SAT.1/Willi Weber Ramona Elsener und Joey Heindle bei der zweiten "Dancing on Ice"-Show

