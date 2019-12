Sie jetten, knipsen, posten – und müssen dafür nicht selten auch mal den einen oder anderen Shitstorm einstecken! Dabei ist nicht nur von Geschäftsmann Robert Geiss (55) die Rede – auch für seine Ehefrau Carmen Geiss (54) und selbst ihre beiden Teenies Shania (15) und Davina (16) gibt es regelmäßig Kritik. Was die beiden Medienprofis wohl ihren Sprösslingen in so einer Situation raten?

Promiflash hat gleich mal bei Löwenmama Carmen nachgehakt: "Sie sollen sich nicht alles zu Herzen nehmen. Es wird immer Menschen geben, die einen kritisieren – gerade in Zeiten von Social Media", war sich die Jetsetterin sicher. Sollten ihre Töchter also mal wieder wegen ihrer Netz-Pics angegriffen werden – Schwamm drüber! Immerhin wurde vor wenigen Monaten selbst ihr Papa wegen eines Scherzes noch zur Zielscheibe!

Davon lässt sich der alte Showbiz-Hase aber längst nicht mehr aus der Ruhe bringen! "Von den wirklichen Fans kommt vielleicht Kritik, aber keine Hate-Kommentare. Von daher kann ich das gut einordnen", erklärte Robert!

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss, TV-Star

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss, TV-Star

Instagram / shania__geiss Shania Geiss, Model

