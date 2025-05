Thomas Rühmann über rührende "In aller Freundschaft"-Szenen

Thomas Rühmann (70), bekannt aus der Erfolgsserie In aller Freundschaft, hat sich im Gespräch mit Promiflash an einige der emotionalsten Momente seiner langjährigen Schauspielkarriere erinnert. Der Schauspieler, der dem Cast seit über 25 Jahren angehört, verriet, welche Szenen ihn besonders bewegt haben – oft lagen Freude und Trauer dabei dicht beieinander. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm der Heiratsantrag seiner Serienfigur an Julia Jäger, der coronabedingt aus vier Metern Abstand stattfinden musste: "Der Heiratsantrag für Julia Jäger aus vier Metern Entfernung – wegen Corona. Es gab jedes Jahr wichtige und schöne Szenen. Meine Rolle ist da wirklich verwöhnt", so der Schauspieler im Interview.

Doch nicht alle Erinnerungen an die Dreharbeiten sind für Thomas Rühmann mit Freude verbunden. Als einen der schwersten Momente beschrieb er den Abschied von Pia Heilmann – einer Figur, die von der verstorbenen Schauspielerin Hendrikje Fitz (✝54) verkörpert wurde. Die entsprechende Szene wurde in der Gedenkhalle auf dem Südfriedhof in Leipzig gedreht und ist ihm besonders schmerzhaft im Gedächtnis geblieben. Für Rühmann war es ein doppelter Verlust: der emotionale Abschied innerhalb der Serienhandlung – und der reale Abschied von einer geschätzten Kollegin, deren Tod das gesamte "In aller Freundschaft"-Team tief erschütterte. Der Schauspieler betonte, dass es jedes Jahr aufs Neue intensive und bedeutende Szenen gebe, die ihn auch persönlich berühren.

Wer "In aller Freundschaft" regelmäßig verfolgt, weiß: Es sind nicht nur die bewegenden Geschichten rund um die Figuren der Sachsenklinik, sondern vor allem die echten Verbindungen zwischen den Darstellern, die der Serie ihren besonderen Charme verleihen. Der Verlust von Hendrikje Fitz, die viele Jahre als Pia Heilmann zu sehen war, hat dabei tiefe Spuren hinterlassen. Thomas Rühmann erinnerte bereits in der Vergangenheit an seine "überaus gut gelaunte, witzige und begeisterungsfähige Kollegin", mit der er 18 Jahre lang vor der Kamera stand. Die intensive gemeinsame Zeit am Set und die gewachsenen Freundschaften wirken offensichtlich auch über die Dreharbeiten hinaus – genau diese Wärme und Authentizität schätzen Fans seit Jahrzehnten an Thomas und dem gesamten Ensemble.

Anzeige Anzeige

Thomas Rühmann, "In aller Freundschaft"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Hendrikje Fitz im November 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige