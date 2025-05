27 Jahre Kultserie: Wie lange bleibt Dr. Heilmann noch?

Thomas Rühmann (70), bekannt als Dr. Roland Heilmann in der Serie In aller Freundschaft, denkt auch mit 70 Jahren noch längst nicht ans Aufhören. Seit über 25 Jahren gehört er fest zum Ensemble der beliebten Krankenhausserie und begeistert als zentraler Teil der Sachsenklinik ein Millionenpublikum. Doch wie lange will er noch weitermachen? Im Interview mit Promiflash gab der Schauspieler einen kleinen Einblick in seine Zukunftspläne: "Heilmann wird mit mir altern. Und ist schon gut dabei." Ein Satz, der Raum für Spekulationen lässt – doch eines steht fest: Ein konkretes Serien-Aus ist aktuell nicht in Sicht.

Während Thomas auf der Leinwand als medizinisches Urgestein überzeugt, schlägt sein Herz abseits des Fernsehens vor allem für Bühne und Musik. Gemeinsam mit Tobias Morgenstern gründete er einst das "Theater am Rand", das er heute alleine leitet. Dieses besondere Theater, in dem die Zuschauer nach den Vorstellungen den Eintrittspreis selbst bestimmen, ist nicht nur für seine unkonventionelle Herangehensweise bekannt, sondern auch für Thomas' musikalische Auftritte. Unterstützt von seinen Kollegen Jürgen Ehle und Monika Herold bringt er immer wieder eigene Projekte auf die Bühne – zuletzt mit dem Stück "Sugar Man", das die faszinierende Geschichte des Songwriters Sixto Rodriguez erzählt.

Auch abseits der Kamera überzeugt der Schauspieler mit seiner authentischen, bodenständigen Art. Seit vielen Jahren ist er eine feste Größe in der deutschen Kulturlandschaft und wird für seine Vielseitigkeit geschätzt. Besonders sein Engagement für das "Theater am Rand" macht deutlich, wie sehr ihm die unmittelbare Nähe zum Publikum am Herzen liegt. Hier lebt er seine Liebe zur Kunst in all ihren Facetten – ob als Schauspieler, Sänger oder Theaterleiter. Seine langjährige Verbindung zur Serie In aller Freundschaft unterstreicht zusätzlich seine große Leidenschaft für das Schauspiel – eine Leidenschaft, die offensichtlich noch lange nicht erloschen ist. Thomas Rühmann zeigt mit 70 Jahren eindrucksvoll, wie erfüllend es sein kann, seinen Weg konsequent und mit Herzblut zu gehen.

Christian Behring/Future Image/ActionPress Thomas Rühmann, Schauspieler

Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) in "In aller Freundschaft"

