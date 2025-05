Thomas Rühmann: So sehr ähnelt er seiner Figur Dr. Heilmann

Thomas Rühmann (70), bekannt durch seine Rolle als Dr. Roland Heilmann in der beliebten Serie In aller Freundschaft, hat kürzlich verraten, wie viel von ihm selbst in seiner Figur steckt. Seit 1998 steht der Schauspieler für die ARD-Produktion vor der Kamera und hat die Rolle des Oberarztes über die Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt. Im Gespräch mit Promiflash erklärte Thomas, dass er der Figur durchaus persönliche Züge verleiht. "Ich gebe ihm meine anhaltische Knappheit im Gestus", sagte er über die Parallelen zwischen sich und seinem Seriencharakter. Schmunzelnd ergänzte er: "Das spielt sich gut als ehemaliger Magdeburger."

Die Serie In aller Freundschaft ist bekannt für ihre emotionalen und oft komplexen Geschichten, die das Leben der Patienten und Ärzte der Sachsenklinik beleuchten. Thomas gehört dabei zu den zentralen Figuren – er hat im Laufe der Jahre nicht nur die Herzen der Zuschauer erobert, sondern auch maßgeblich zur charakteristischen Handschrift der Serie beigetragen. Trotz der Herausforderung, immer wieder neue Handlungsstränge und Entwicklungen einzubringen, beschreibt er die Arbeit mit seinen Kollegen als nach wie vor motivierend und erfüllend. Besonders die enge Verbundenheit am Set mache das gemeinsame Arbeiten so angenehm.

Abseits der Kameras ist Thomas für seine Bodenständigkeit und seinen feinen Humor bekannt – Eigenschaften, die ihn auch bei den Fans besonders beliebt machen. Die familiäre Atmosphäre am Set, die er selbst immer wieder hervorhebt, trägt maßgeblich dazu bei, dass er trotz der langen Laufzeit der Serie nie das Interesse an seiner Arbeit verloren hat. Für seine Kolleginnen und Kollegen ist er ein fester und geschätzter Bestandteil der Produktion, der mit seiner Erfahrung und Gelassenheit große Anerkennung genießt. Diese Mischung aus Professionalität und Persönlichkeit spiegelt sich auch in seiner Paraderolle als Dr. Heilmann wider.

Anzeige Anzeige

Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) in "In aller Freundschaft"

Anzeige Anzeige

Hein Hartmann / Future Image Thomas Rühmann im Januar 2023

Anzeige Anzeige