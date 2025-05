Sie sind Thomas Rühmanns Freunde aus "In aller Freundschaft"

Thomas Rühmann (70), bekannt als Oberarzt Dr. Roland Heilmann in der ARD-Serie In aller Freundschaft, gab kürzlich in einem Interview mit Promiflash Einblicke in seine persönlichen Beziehungen zu seinen Kollegen. Seit 1998 steht er für die Erfolgsserie vor der Kamera und verriet nun, mit welchen Schauspielern aus dem Team ihn seit Jahren auch privat enge Freundschaften verbinden: "Heute habe ich ein freundschaftliches Verhältnis zu Bernhard Bettermann (60) und Annett Renneberg (47)."

Im Gespräch erinnerte sich der Schauspieler zudem an vergangene Weggefährten, die jedoch leider verstorben sind. Thomas sinnierte gegenüber Promiflash: "Ich war sehr eng mit Hendrikje Fitz (✝54) befreundet, ebenso mit Dieter Bellmann (✝77)." Hendrikje verkörperte die Ehefrau von Thomas' Seriencharakter. Im Jahr 2016 verstarb sie jedoch nach einem Kampf gegen Brustkrebs. Ein Jahr später musste sich der TV-Darsteller auch von Dieter verabschieden, der den Klinikleiter Professor Gernot Simoni spielte.

Dass sich Thomas in seiner rund 27 Jahre langen Karriere bei "In aller Freundschaft" von Kollegen verabschieden muss, ist kein Geheimnis. Wie schwer das ist, wenn einer von ihnen aus dem Leben scheidet, betonte er in der RBB Sendung "DER TAG in Berlin & Brandenburg" folgendermaßen: "Wenn man so eine Serie macht und dann sterben uns die Kollegen dabei weg, das ist auch hart. Das war wirklich hart."

Getty Images "In aller Freundschaft"-Stars Hendrikje Fitz und Thomas Rühmann, Dezember 2014

Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) in "In aller Freundschaft"

