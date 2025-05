Thomas Rühmann gibt Einblick ins "In aller Freundschaft"-Set

Thomas Rühmann (70), bekannt aus der beliebten TV-Serie In aller Freundschaft, hat einen seltenen Einblick hinter die Kulissen der Erfolgsserie gewährt. Seit 1998 steht Thomas als Oberarzt Dr. Roland Heilmann vor der Kamera und prägt die Krankenhausgeschichten in der ARD maßgeblich mit. Im Gespräch mit Promiflash erzählte der Schauspieler, wie es am Set wirklich zugeht und was das Arbeiten in der Sachsenklinik so besonders macht. Die Atmosphäre sei fast wie in einer Familie, berichtet Thomas – mit viel Humor, großem Respekt und einer gehörigen Portion Teamgeist.

Der Schauspieler betont vor allem das freundschaftliche Miteinander am Set. "Es herrscht eine sehr gute, fast familiäre Arbeitsatmosphäre. Am Set wird sich vertragen. Viel Lachen, große Konzentration. Gegenseitiger Respekt", schildert Thomas gegenüber Promiflash. Damit gibt er Fans einen seltenen Einblick, wie harmonisch und eingespielt das Team der Kultserie zusammenarbeitet. Neben dem langjährigen Erfolg scheint auch der Zusammenhalt unter den Kollegen ungebrochen. Die Mischung aus Spaß und Professionalität sorge dafür, dass nicht nur die Dreharbeiten reibungslos laufen, sondern auch der Alltag am Set Freude mache, wie der dreifache Vater, der bereits zum zweiten Mal verheiratet ist, beteuert.

Abseits der Kameras ist Thomas Rühmann nicht nur ein gefragter Schauspieler, sondern auch ein Mensch mit vielseitigen Interessen. Der gebürtige Sachse ist neben seiner Arbeit beim Fernsehen ebenfalls auf der Theaterbühne aktiv und war viele Jahre Mitbetreiber eines eigenen Theaters. Privat hält sich der Serienstar, der in einer Großfamilie mit einem Bruder und fünf Schwestern aufwuchs, meist aus der Öffentlichkeit zurück und lebt ein eher zurückgezogenes Leben. Das enge Verhältnis zu seinen Schauspielkollegen wird immer wieder von verschiedenen Seiten betont – offenbar eine Verbindung, die auch nach Drehschluss anhält. Auch als Sänger und Gitarrist machte er sich im Laufe der Jahre einen Namen mit verschiedenen Musikprojekten wie "Richtige Lieder", "Sugar Man" und "Jung & Young".

Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) in "In aller Freundschaft"

Christian Behring/Future Image/ActionPress Thomas Rühmann, Schauspieler

