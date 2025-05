Thomas Rühmann: Das macht ihm am Schauspiel besonders Spaß

Thomas Rühmann (70), bekannt aus der Erfolgsserie In aller Freundschaft, hat in einem Interview über seine Leidenschaft für die Schauspielerei gesprochen. Der Darsteller, der seit vielen Jahren die Rolle des Dr. Roland Heilmann verkörpert, verriet dabei, was ihn an seinem Beruf besonders fasziniert. "Selbst das Grauen, das Schlimme oder die Verzweiflung zu spielen, macht Spaß. Das ist ein hoher Reiz", erklärte der Schauspieler im Gespräch mit Promiflash. Aber auch die humorvollen Szenen bereiten ihm große Freude: "Und wenn es komödisch wird, geht das von ganz alleine."

Thomas Rühmann ist seit 1998 fester Bestandteil der beliebten ARD-Serie und hat in dieser Zeit zahlreiche dramatische wie auch humorvolle Szenen erlebt. Die Möglichkeit, durch die Schauspielerei tief in verschiedenste menschliche Emotionen einzutauchen, empfindet er als echtes Privileg. Er hat sich längst als eines der bekanntesten Gesichter der Serie etabliert – nicht zuletzt dank seines einfühlsamen und authentischen Spiels. In seiner Rolle als Oberarzt Dr. Heilmann gehört er zu den Konstanten, die das Publikum besonders zu schätzen weiß.

Abseits der Kamera pflegt Thomas Rühmann auch privat eine enge Verbindung zu seinen Kollegen. Besonders Bernhard Bettermann (60) und Annett Renneberg (47) zählen zu seinem vertrauten Kreis – mit beiden verbindet ihn eine langjährige und vertrauensvolle Freundschaft. In zahlreichen Interviews hat der Schauspieler betont, wie wichtig ihm ein gutes Miteinander und die Harmonie im Team sind – ein Aspekt, der sicherlich maßgeblich zum lang anhaltenden Erfolg der Serie beiträgt. Die Arbeit an "In aller Freundschaft" ist für ihn längst mehr als nur ein Job: Sie ist eine echte Herzensangelegenheit.

Thomas Rühmann, "In aller Freundschaft"-Darsteller

Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) in "In aller Freundschaft"

